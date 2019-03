Schweizer Onlinehandel wächst um zehn Prozent

Bild: Swiss Post

7.6 Mrd. CHF von Privatpersonen über Unternehmen (B2C) und Marktplätze / Plattformen in der Schweiz

1.9 Mrd. CHF Onlineeinkäufe von Schweizern im Ausland (B2C/C2C)

(chart: VSV/GfK)

(chart: VSV/GfK)

(chart: VSV/GfK)

(chart: VSV/GfK)

(chart: VSV/GfK)

(chart: VSV/GfK)

2018 kaufen Schweizer Konsumenten für 9.5 Mrd. Schweizer Franken Waren und Güter online, eine Steigerung um 10 Prozent gegenüber 2017. In der Langzeitbetrachtung 2010 bis 2018 wird ersichtlich, dass Schweizer Konsumenten ihre Online-Ausgaben um satte 4.4 Mrd. CHF gesteigert haben. Besonders signifikant: seit 2010 haben sich die Online-Einkäufe im Ausland vervierfacht.Eine weitere Erkenntnis: Sehr viele stationäre Käufe in der Schweiz werden online vorbereitet . Das sogenannte Webrooming kommt viel häufiger vor als das viel beklagte Showrooming (stationär betrachten, online kaufen): 50.3 Prozent der Konsumenten bereiten ihren Kauf online vor («erste Informationsquelle»), versus 23.5 Prozent im Laden. Ein Trend der weiter anhalten dürfte und die Wichtigkeit einer starken Online-Präsenz für stationäre Händler aufzeigt.2018 wurden in der Schweiz Waren für 9.5 Mrd. CHF von Privatpersonen im Online-Versandhandel bestellt:Der Online- und Versandhandel wächst erneut stärker als der klassische Handel. Während im Food/Near Food erst 2.5 Prozent des Gesamtvolumens online eingekauft werden, bestellen die Schweizer Konsumenten Waren aus Non-Food-Sortimenten bereits zu 16 Prozent online. Die Studienverfasser gehen davon aus, dass bereits im Jahr 2020 rund ein Fünftel der Non-Food-Einkäufe online erfolgen.2018 wurden insgesamt für 6.85 Mrd. CHF Waren von Privatpersonen bei Händlern (B2C) eingekauft. Erneut wurden mehr Heimelektronik-Artikel bestellt. Ein Umsatzvolumen von total 2.1 Mrd. CHF macht diesen Bereich umsatzmässig zum beliebtesten Online- und Versandhandels-Sortiment. Mittlerweile wird über 33% des gesamten Heimelektronik-Volumens im Online-Handel realisiert. An zweiter Stelle der Beliebtheitsskale folgt der Bereich Fashion/Schuhe. Dieser Bereich konnte 2018 trotz Preissenkungen auch in der Schweiz weiter zulegen und setzt mittlerweile (nach Abzug der Retouren) 1.8 Mrd. CHF um. Eine Schweizer Eigenheit ist der starke Online- und Versandhandelsanteil im Bereich Food: 2018 wurden für fast 1 Mrd. CHF Lebensmittel, Wein und Kaffee(-kapseln) online bestellt.Im Jahr 2018 sind rund 33 Mio Kleinwarensendungen, zumeist ohne MWST- und Zollabgaben, in die Schweiz gelangt. Davon stammen mittlerweile 23 Mio Sendungen aus dem asiatischen Raum, insbesondere aus China.Der VSV geht von einem fortschreitenden Wettbewerb rund um das schnellste und bequemste Paket aus. Ebenso dürften immer mehr Marken/Hersteller ihre Produkte dem Kunden direkt online anbieten, was im Handel generell zu noch mehr Wettbewerb und Kundenorientierung führen wird. Der seit Jahren festzustellende Preisdruck in den Non-Food Sortimenten wird weiter steigen. Vergleichbarkeit insbesondere bei Markenprodukten führt dazu, dass bereits heute viele Artikel aus dem Bereich Heimelektronik, Fashion aber auch Möbel in der Schweiz online zum fast identischen Preis gekauft werden können wie im Ausland - ein Problem für das Hochpreisland Schweiz.