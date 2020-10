Whatsapp baut ECommerce-Features aus 

Bild: Samsung

23.10.2020 Der mobile Messenger-Dienst Whatsapp wird seine E-Commerce-Funktionen für Geschäftskunden ausbauen. So sollen Marken Nutzern künftig im Chat mittels eines 'Buy-Button' direkt Produkte verkaufen können. Einige der Werkzeuge für Geschäftskunden sollen außerdem bald kostenpflichtig sein, Whtasapp will die Einnahmen in den Ausbau seines Geschäftsmodelles stecken. Treiber hinter dem verstärkten Shopping-Kurs der App sei vor allem die Corona-Pandemie, erklärt ein Unternehmenssprecher.