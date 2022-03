Inflationssparen: ECommerce-Umsätze in Deutschland sinken um 20 Prozent

Der Februar in Zahlen

Das Bestellvolumen schrumpfte in Deutschland im Februar gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 21,5 Prozent, weltweit um 11,1 Prozent



Die Preise im Online Shopping in Deutschland stiegen um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, weltweit stiegen sie um 4,4 Prozent.



Die Warenbestände gingen im Februar in Deutschland um acht und weltweit um fünf Prozent zurück, da Einzelhändler und VerbraucherInnen immer noch mit Herausforderungen in der Lieferkette zu kämpfen hatten.



Zu den Produktkategorien mit dem global höchsten Preisanstieg im Februar im Vergleich zum Vorjahr gehören:

Wohnen, Möbel (21,8 Prozent)

Haushalt, Haushaltsgeräte (17,9 Prozent)

Wohnen, Essen, Kunst und Dekoration (11 Prozent)

Zu den Produktkategorien mit dem geringsten globalen Preisanstieg im Februar gehören:

Sport- und Freizeitschuhe (1,3 Prozent)

Schuhe allgemein (8 Prozent)

Elektronik und Zubehör (5 Prozent)



Die Folgen dieses veränderten Einkaufsverhaltens sind deutlich spürbar: Um ganze 20 Prozent ist der ECommerce-Umsatz in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingebrochen, weltweit lag dieses Minus bei 5 Prozent. Die Inflation wird in den weltweiten Daten auch bei Preissteigerungen im Online Shopping sichtbar, sie betragen im Schnitt 4,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Deutschland sind die Online-Preise dagegen annähernd stabil (plus 0,1 Prozent)."Die Herausforderungen, die die VerbraucherInnen über die Weihnachtszeit beschäftigt haben - etwa Inflation und niedrige Lagerbestände - bestehen auch im neuen Jahr", so Markus Ehrle , bei Salesforce in Deutschland verantwortlich für das Großkundengeschäft. "Obwohl sich der digitale Handel weiterhin durchsetzt, ist es offensichtlich, dass die Inflation einen Einfluss auf die Gesamtausgaben der VerbraucherInnen hat. Angesichts dieses anhaltenden Gegenwinds müssen Einzelhändler Reibungsverluste angehen und beispielsweise Kundenbindungssysteme im Offline- und Online-Shopping besser miteinander verknüpfen."Die Umsätze im E-Commerce sanken im Februar in Deutschland um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und gingen weltweit um 5 Prozent zurück. sind online abrufbar, ebenso wie Informationen zum Weihnachtsgeschäft 2021 Der Salesforce-Shopping-Index zeigt das Einkaufsverhalten auf, indem er die Aktivitäten von mehr als einer Milliarde KäuferInnen in über 54 Ländern mit Hilfe der Salesforce-Commerce-Cloud analysiert. Anschließend werden mehrere Faktoren angewandt, um Prognosen und tatsächliche Werte für die Einzelhandelsbranche im Allgemeinen zu extrapolieren.