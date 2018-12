Mit sieben bekommen Kinder das erste Smartphone

Mehr als jedes zweite 10- bis 11-jährige Kind besitzt ein eigenes Smartphone

Mehr als 90 Prozent der 14- bis 15-jährigen Kinder in Deutschland besitzen laut der Studie ein eigenes Smartphone. Auch bei den 12- bis 13-Jährigen sind Smartphones weit verbreitet: In dieser Altersklasse haben rund dreiviertel der Kinder eigene Geräte. Von den 10- bis 11-Jährigen besitzen 64 Prozent ein Smartphone. Bei den 8- bis 9-Jährigen beträgt der Anteil immerhin noch 40 Prozent. Rund 16 Prozent der 6- bis 7-jährigen Kinder verfügen über ein eigenes Smartphone.Deutschlandweit besitzen rund 42 Prozent der Kinder und Jugendlichen im Alter von 3 bis 15 Jahren ein Smartphone. Ein Blick auf die Bundesländer zeigt deutliche Unterschiede auf: In Schleswig-Holstein und Niedersachsen hat jedes zweite Kind ein Smartphone. In Nordrhein-Westfalen sind es insgesamt 45 Prozent. Hessen und Sachsen liegen mit jeweils rund 34 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt, ebenso wie Brandenburg: Hier haben im bundesweiten Vergleich die wenigsten Kinder ein Smartphone (29 Prozent).Im Schnitt sind die Kinder bei der Erstbenutzung eines Smartphones 7,4 Jahre alt. Insgesamt dürfen 82 Prozent der Kinder Smartphones benutzen, davon sind 18 Prozent gerade mal zwischen drei und fünf Jahren alt. Die Studie zeigt auch: Für rund 36 Prozent der von Kindern verursachten Smartphoneschäden sind die jüngeren Kinder im Alter von drei bis acht Jahren verantwortlich.Mehr als jedes vierte Kind hat bereits einmal einen Schaden an einem elektronischen Gerät verursacht. Am häufigsten werden Smartphones (64 Prozent*) und Tablets (41 Prozent*) durch Kinder beschädigt. Die Schäden an Spielekonsolen und TV-Geräten sind im Vergleich eher seltener. An Laptops wurden mit durchschnittlich 366 Euro die höchsten Schäden durch Kinder verursacht. Auf Platz zwei der Schadenssummen stehen die TV-Geräte mit einem durchschnittlichen Schaden von 310 Euro. Bei den Desktop-PCs beträgt der durchschnittliche Schaden 306 Euro. Schäden an Spielekonsolen betragen im Mittel 202 Euro. Bei den Smartphones beträgt die durchschnittliche Schadenssumme 160 Euro, bei den Tablets 154 Euro.Für die Studie hat Wertgarantie das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Splendid Research beauftragt: 1.002 Elternteile mit Kindern im Alter zwischen 3 und 15 Jahren wurden hierfür befragt.