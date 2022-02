Bild: Pringles Kreatives Storytelling mit Pringles und Zombie 'Frank' - hier im Spot zur Kampagne.

Werben auf Twitch (II): Wie Marken die Livestream-Community für sich gewinnen

22.02.2022 - Auf Twitch ist die Community so eng eingebunden wie in kaum einem anderen Kanal. Marken bieten sich dadurch kreative Werbemöglichkeiten - aber auch Risiken. Was sie bisher gelernt haben: