Havas übernimmt Performance-Agentur Eprofessional. Strategisch.

Performance-Marketing

Damit will Havas sein Portfolio an Performance-Marketing-Dienstleistungen erweitern. Eprofessional soll sein eigenständiges Branding beibehalten und sich dem Havas Media Network anschließen.Eprofessional ist mit einer Billing-Summe von 183 Millionen Euro im diesjährigen Performance-Ranking auf Platz 4 gelistet-"Nachdem wir bereits in Großbritannien, Kanada und Indien investiert haben, ist es unser Ziel, unser digitales Leistungsspektrum weltweit weiter auszubauen", kommentiert Yannick Bolloré , Chairman und Global CEO von Havas.Eprofessional-Geschäftsführer Henner Uekermann soll Eprofessional gemeinsam mit dem Havas-Deutschland-CEO Tim Christiansen leiten. Parallel dazu wird Henner Uekermann weiterhin als geschäftsführender Gesellschafter für die Agenturmarke Arena Media in Deutschland tätig sein, die neben Havas Media als zweite Marke unter dem Dach des Havas Media Network agiert.