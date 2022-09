Kaufland bietet digitalen Bewerber-Service direkt in den Filialen

30.09.2022 An den Kundenterminals von Kaufland können Jobsuchende sich ab sofort digital direkt in der Filiale bewerben. Das erste Gespräch führen sie dabei mit dem Bot "Kala".

Der Handelskonzern Kaufland setzt in allen Filialen deutschlandweit einen neuen digitalen Service ein, mit dem eine einfache und schnelle Bewerbung direkt vor Ort ermöglicht wird. Den ersten Kontakt haben die Berufsinteressierten dabei mit "Kala", wie der eigens entwickelte Bot heißt. Er führt Jobsuchende am Terminal direkt neben der Kundeninformation durch gezielte Fragen zur Stelle ihrer Wahl. "Für unser Recruiting nutzen wir bereits soziale Netzwerke wie Instagram und TikTok, aber auch Zielgruppenplattformen und Google. Nun beschreiten wir mit einem eigenen, digitalen Service direkt in unseren Filialen neue Wege", sagt Franziska Knoll , Abteilungsleiterin Personal bei Kaufland.Die Kundenterminals bietet Kaufland-KundInnen verschiedene digitale Service-Leistungen wie das Abrufen digitaler Angebote, eine Selbstscann-Funktion zum Preisprüfen oder die Registrierung für die Kaufland-Card. Nun leuchtet auch die neue Kachel "Jobs" auf dem Startbildschirm des Geräts. Tippt ein Kunde darauf, stellt sich "Kala" als Chatbot des Kaufland Recruiting-Teams vor und zeigt die offenen Stellen in der jeweiligen Filiale vor Ort direkt an. Die Suche lässt sich aber auch auf einen 15-Kilometer-Radius oder alle verfügbaren Stellen bei Kaufland ausweiten und anschließend durch verschiedene Kategorie-Vorschläge wie zum Beispiel "Berufserfahrener" und "Praktikum" wieder eingrenzen. Ist die passende Stelle gefunden, kann sich der Kunde Stellendetails anzeigen lassen und in wenigen Minuten bewerben.