Zu: Warum Digital Trust zum neuen KPI werden könnte

Vertrauen lässt sich messen?



Ja, in den Unternehmen könnte das klappen. Z-B. mit entsprechenden Kampagnen, Markern und nachvollziehbaren Ergebnissen, über AB Tests mit und ohne Vertrauen.



Aber mit Umfragen? Dann noch über Dritte angeblich unabhängige Institute?



Das zeigt sich doch bereits an den ganzen gescheiteren Reputations-Management Versuchen. Es geht um Menschen und Vertrauen ist ein Gefühl!!! Keine Kennzahl.



Und mit Gefühlen können aktuell nahezu alle offiziellen Stellen und Medien absolut NULL umgehen!

Einfach weil die viel stärker über biochemische Prozesse als über elektrische Intelligenz-Impulse erzeugt und gesteuert werden.



Institute sind nie unabhängig! Die sind in aller Regel, abhängig vom Geld. Und wer das ran schafft, bekommt die gewünschten bzw. passenden Ergebnisse.



Das war schon immer so und wir vermutlich auch so bleiben.



Ich habe absolut nichts gegen Umfragen, oder umfragenbasierte Entscheidungsfindung.

Wie beispielsweise Infas oder "was wenn am Sonntag gewählt würde."



Aber verlässliche KPI, auf dem Wege? Das ist meiner Ansicht nach in sich schon mal Betrug.



So als würde man die Wahlumfragen zum amtlichen Wahlergebnis erklären ;)



Und ja, ich stimme zu, das wird ein Feld, das gerade Agenturen für Ihre Kunden massiv beackern müssen. Aber eben durch Dinge die den Agenturen selbst oft fremd sind. Glaubwürdigkeit, maximale Transparenz, Konsistenz in den Kanälen etc.



Das wird für die meisten Agenturen eine noch größere Herausforderung als damals, wo sie sich plötzlich mit Programmierern für Webseiten rum kloppen mussten, wo sie doch eigentlich nur "hübsch" machen wollten.



Denn sie müssen erstmal ihre Kunden auf den Pott setzten, dass Behauptungen die nicht zweifelsfrei beweisbar sind, heute sehr schnell jedes Vertrauen vernichten können.



Lügen lassen sich übrigens von geschulten Fachleuten messen! Wie beispielsweise in den Seminaren der Ekman Group. Ich bin da jetzt bei um dafür zu sorgen, dass in den Gesichtern der Videos meiner Kunden, keine Ausdrücke mehr drin sein können, die auch nur leichte Zweifel aufkommen lassen ob, man ihnen vertrauen kann.



Vertrauen an der Basis zu erzeugen ist für mich nämlich nachhaltiger, als dann darum zu streiten welcher Zahlungsanbieter denn das verloren gegangene Vertrauen wieder herstellen könnte.