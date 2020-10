Neuer Shopping-Riese: Youtube plant ECommerce-Einstieg 

Das Videoportal Youtube will sich in Zukunft auch als ECommerce-Plattform ausrichten. Wie das Nachrichtenprotal Bloomberg berichtet, sollen in Zukunft Produkte, die etwa in Unboxing-Videos besprochen werden, direkt in der Streaming-App verkauft werden. Die Nutzer sollen dazu nicht etwa über einen externen Shopping-Link geleitet werden, sondern den gesamten Bestellprozess in Youtube abwickeln.Wie Bloomberg weiter berichtet, hat Youtube in den USA bereits mit Tests begonnen und die Produzenten von Produkt-Videos auf die neue Möglichkeit hingewiesen. Sie müssen dazu die Produkte taggen, die Youtube-Schwester Google trackt die Daten anschließend und verknüpft sie mit ihren Shopping-Portalen. Außerdem soll eine neue Integration mit dem populären Shopping-Anbieter Shopify getestet werden.Ein Google-Sprecher bestätigte die Tests, die nach seinen Angaben in einem experimentellen Stadium seien. Details wollte er nicht verraten. Bloomberg will aber aus Unternehmenskreisen erfahren haben, dass Youtube durchaus ehrgeizige kommerzielle Ziele verfolgt: Ziel sei es, neben Amazon und Alibaba zu einem führenden ECommerce-Anbieter aufzusteigen.