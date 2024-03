CO2-Fußabdruck digitaler Werbung genau messen - und optimieren!

Sustainability

Durch die neue Partnerschaft zwischen Pyure , einem Entwickler von Sustaintech-Lösungen für die digitale Werbeindustrie, und Impact+ , einer Plattform im Bereich nachhaltiger Technologien, erhalten Werbetreibende in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Möglichkeit, den ökologischen Fußabdruck ihrer Online-Werbekampagnen zu überwachen und zu verringern.Die Partner verfolgen dabei das Ziel, Werbetreibenden die Steuerung des Umwelteinflusses ihrer digitalen Werbemaßnahmen zu ermöglichen. Durch den Einsatz der Environmental Sustainability Platform (ESP) von Impact+ will Pyure eine Möglichkeit bieten, Treibhausgasemissionen zu verringern, ohne die Effizienz und Wirkung der Marke zu beeinträchtigen. Geschehen soll dies durch Optimierungen auf der Ebene einzelner Kampagnen als auch auf der gesamten Plattform.Nach Angaben von Impact+ ist das Einsparpotential nicht zu vernachlässigen: Die verursachten CO2e-Emissionen einer Werbekampagne seien mit denen einer Flugreise von Berlin nach Los Angeles für eine Person vergleichbar, will das Unternehmen gemessen haben. Durch die frisch geschmiedete Partnerschaft erhalten Marketer im DACH-Raum nun Zugriff auf die Environmental Sustainability Platform (ESP) von Impact+, die Marken und Agenturen dabei unterstützt, ihre digitalen Werbekampagnen in jeder Phase des Emissionsreduktionsprozesses zu überwachen und zu steuern - sowohl in sozialen Netzwerken als auch auf programmatischen Werbeplattformen.Die Plattform ermöglicht es zudem, effektive Maßnahmen für Online-Werbetreibende aufzuzeigen, mit denen sie ihre Emissionen reduzieren können, ohne dabei die Gesamtperformance ihrer digitalen Kampagnen zu beeinträchtigen.