Deutsche Unternehmen suchen verstärkt nach KI-Services

Wachsende Vertrautheit mit KI-Technologien und Entdeckung neuer Möglichkeiten

KI-Content-Bearbeitung +10.490 Prozent



Prompt-Engineering +7.345 Prozent



KI-Video +3.746 Prozent

Der Einzelhandel kommt vor dem Weihnachtsgeschäft in Fahrt

Entwickler:in von E-Commerce-Websites +3.333 Prozent



Amazon A+ Content +12.256 Prozent



Fashion Online-Shop +525 Prozent

Dienstleistungsunternehmen verstärken ihre Online-Strategie

Website für Speditionen +3.442 Prozent



Website für Handwerksbetriebe +1.398 Prozent



Website für Immobilienverwaltung +1.397 Prozent

Lokale Trends innerhalb der letzten sechs Monate

KI-Video +3.356 Prozent



3D-Produktrendering +490 Prozent



Virtuelle Assistenz für Shopify +205 Prozent

Unternehmen nutzen neue Tools, um ihr Wachstumspotenzial zu maximieren: Daten der Plattform Fiverr zeigen, dass eine Vielzahl von Unternehmen von Einzelhandelsgeschäften bis hin zu Technologieunternehmen und Versanddiensten neue Wachstumskanäle verfolgt. Sie greifen auf freiberufliche ExpertInnen zurück, um ihre individuellen Geschäftsvisionen zu verwirklichen.Zu Beginn dieses Jahres suchten UnternehmensleiterInnen nach Möglichkeiten, KI-Tools zu verstehen und einzusetzen. Die Technologie ist nach wie vor in aller Munde. Die Suchtrends zeigen, dass sie ihren Fokus verfeinert haben und sich an KI-ExpertInnen wenden, die sie bei der Entwicklung ihrer Business-spezifischen Tools und Assets unterstützen. Die noch in den Kinderschuhen steckende KI-Technologie hat die Nachfrage nach ExpertInnen mit spezifischen KI-Fähigkeiten vorangetrieben und sogar neue KI-Jobs auf der Plattform hervorgebracht.In den Monaten vor den wichtigsten Shopping-Tagen wie Black Friday passen Einzelhändler:innen ihre Online-Verkaufsstrategien an, um KundInnen das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten. Deshalb suchen sie verstärkt freiberufliche Expert:innen, die ihnen dabei helfen - von der Aktualisierung ihrer Produktbeschreibungen über die Verbesserung ihrer E-Commerce-Website bis hin zur Erstellung von Produktrenderings.Dienstleistungsunternehmen aus den Branchen Versandlogistik, Bauwesen und Handwerk sind stark gefragt und stehen vor der Herausforderung, Kundenwünsche schneller und effizienter zu erfüllen. In einer zunehmend digitalen Welt suchen diese Unternehmen die Unterstützung von FreiberuflerInnen, die ihnen bei der Verbesserung ihrer Webpräsenz helfen können. Viele beauftragen EntwicklerInnen für maßgeschneiderte Websites, mit denen sie wachsen und die Kommunikation mit ihren KundInnen verbessern können.Die globalen Trends lassen sich auch in Deutschland gut erkennen. So sind hier vor allem die Suchanfragen nach KI-bezogenen Services gestiegen. Unternehmen suchen verstärkt nach ExpertInnen, die mit KI-Tools umgehen können, um die Integration von KI in ihr Business voranzutreiben. Als Vorbereitung für das Weihnachtsgeschäft sind Einzelhandelsunternehmen bestrebt, ihren Online-Shop zu verbessern und ihre Produkte attraktiv darzustellen. Davon erwarten sie einen Vorteil gegenüber den MitbewerberInnen.Der Business Trends Index von Fiverr schlüsselt die am schnellsten wachsenden Suchanfragen für Unternehmen in Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Israel, den Niederlanden, Spanien und den USA auf.