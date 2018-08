Wie man nicht an Kundenkommunikation und -Dialog scheitert

17.08.18 84 Prozent der deutschen Unternehmen stehen laut Studie vor der Herausforderung, die Kunden- und Markenbindung steigern zu müssen. Doch die Mehrheit der Unternehmen scheitert bisher daran. In der 22. Virtuellen Entscheiderkonferenz 'Innovationen in Kundenkommunikation und -Dialog' zeigen sieben erfahrene Speaker, wie man gangbare und erfolgreiche Wege beschreiten kann, Kundendialog in der DNA des eigenen Unternehmens erfolgreich zu verankern - und die richtigen Tools dafür auszuwählen und zu implementieren.

Erfolgreiche 1:1-Kommunikation mit dem Kunden wird in einer vernetzten digitalen Welt für Unternehmen immer wichtiger. Die Virtuelle Konferenz zeigt neue innovative Techniken und erfolgreiche Konzepte. Sie erhalten konkrete Praxisbeispiele - von automatisierte Services über Chatbots bis hin zu Selfservice-Angeboten und erfahren, wie Sie Projekte erfolgreich planen und umsetzen.Die Virtuelle Konferenz von iBusiness richtet sich an Marketingverantwortliche bei Markenartiklern, in Handel und Industrie, ECommerce-Entscheider, CDOs sowie an Verantwortliche für CRM, Datenmanagement und Adressverarbeitung.