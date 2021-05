Mega-Trend Videokonferenzen: Im Auto, in Schein-Echt 

20.05.2021 Hersteller und Marken sehen in verstärkter Nutzung von Videokonferenzen einen Trend, der die Pandemie überdauern wird. Das zeigen zwei neue Produkte, eines davon von einem Internet-Urgestein.

Der Elektroautohersteller Faraday Future nimmt das Wort mobiles Arbeiten wörtlich und baut seinem Edel-Elektroauto im Fond einen videokonferenztauglichen Bildschirm mit einer Diagonale von 27 Zoll (fast 69 Zentimeter) ein. Da die Teilnahme an Video-Meetings vom Auto aus in der Pandemie zu einem häufiger beobachteten Phänomen geworden ist, zieht der Autohersteller die Konferenzen und macht Autos der Elektro-Generation zum mobilen Büro. indes hat auf seiner Entwicklerkonferenz I/O eine KI-basierte Software vorgestellt, die realistische Darstellungen in Videocalls auf ein neues Level heben soll: Dazu erstellt die Software ein 3D-Modell des Gegenübers, auf das Licht, Schatten und andere Umgebungsverhältnisse realistisch übertragen werden. Das Resultat, Project Starline wird von Nutzern weniger als Display, denn als der Eindruck beschrieben, das reale Gegenüber durch ein geöffnetes Fenster zu sehen, berichtet Computerbild