EU-Regelung lässt Konversionen schrumpfen

Consent Mode V2

Performance Marketing Serviceanbieters Smarketer hat in den vergangenen Wochen die Auswirkungen auf die zielgruppengerechte Werbung und die Conversion umfassend untersucht, auf der Basis der Google-Accounts von 24 repräsentativen Werbekunden. Sie kamen dabei zu einigen aufschlussreichen Erkenntnissen, die auch anderen Unternehmen aufzeigen könnten, warum an einer Implementierung des Consent Mode V2 unterm Strich kein Weg vorbeiführt.So zeigte sich allein in den Wochen zwischen der Umstellung am 7. März und dem 1. Mai ein direkter Verlust an Conversions auf der Basis der Remarketing-Aktivitäten sowie eine negative Entwicklung der Zielgruppenlisten, da ein Teil der Abrufe nicht korrekt den Nutzenden zugeordnet werden kann: 25 Prozent weniger NutzerInnen im Search-Bereich, drei und sieben Prozent weniger bei Display und YouTube und sogar 46 Prozent weniger UserInnen bei GMail-Anzeigen. All das bedeutet umfangreiche Umsatzeinbußen, im Falle eines Beispielkunden beliefen sich diese auf einen Umsatzeinbruch von 7 Prozent und einen sinkenden ROAS-Wert (Return on Ad Spend, meint den tatsächlichen Gewinn pro Werbeanzeige) von 6,01 auf 5,6.An einer Implementierung des für die neuen Rahmenbedingungen erforderlichen Consent Mode V2 führt daher erwartungsgemäß kein Weg vorbei. Dieser hilft Werbetreibenden dabei, Conversions zu verarbeiten, die aufgrund fehlender Zustimmung zur Verwendung von Cookies sonst nicht erfasst werden können. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz modelliert der Consent Manager dabei das Verhalten jener NutzerInnen, die Cookies abgelehnt haben, und liefert somit wertvolle Conversion-Daten für die korrekte Optimierung ihrer Google Ads Kampagnen.