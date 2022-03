Dialog Area auf dem OMR Festival in Hamburg auch als interaktives Format

17.03.2022 Am 17. und 18. Mai findet das OMR Festival 2022 in Hamburg als Präsenzveranstaltung statt. DDV und ONEtoONE veranstalten wie schon eine Dialog Area mit großem Konferenzprogramm. Per interaktiver Erweiterung wird die Veranstaltung auch online zu sehen sein.

Mit der " Dialog Area by DDV & ONEtoONE " und dem dazugehörigen Konferenzformat "Dialog Stage" wird es auf dem OMR Festival in Hamburg am 17. und 18. Mai 2022 wieder einen in die OMR integrierten, eigens gebrandeten Bereich speziell für das datengestützte Marketing geben.In dem zweitägigen Vortragsprogramm liefert an beiden Tagen hochkarätige SprecherInnen - unter anderem vom FC Bayern München, Otto, Douglas und St. Pauli - Best-Cases aus der aktuellen Dialogmarketingpraxis sowie technische und organisatorische Insights rund um den Dialog mit Kundinnen und Kunden.Mit einer digitalen Erweiterung, der 'Digitalen Dialog Area' wollen DDV und ONEtoONE die Dialog Area 2022 auf ein neues Level heben und die Erfahrung noch interaktiver gestalten. Im Fokus steht hier das Streaming der Vorträge und der Preisverleihung des MAX-Awards auf der Dialog Stage in der digitalen Dialog Area. Wer es nicht nach Hamburg schafft, kann die Vorträge live verfolgen und mit den Speakern kommunizieren.Unternehmen haben die Möglichkeit, sich auf der 'Digitalen Dialog Area' mit Messeständen - in den Messehallen und online - sowie mit Video-Interviews zu aktuellen Marketingthemen zu präsentieren. Weitere Informationen hierzu können unter media@hightext.de , angefordert werden.