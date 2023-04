Projektplanung: Elf Erfolgsfaktoren für Online-Shops

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Ein Backend, unterschiedliche Frontends

Online ist für Unternehmen einer der wichtigsten Vertriebskanäle und für die Kunden oft die bequemste Art einzukaufen - zumindest solange die Customer Experience (CX) stimmt. Umso wichtiger ist es, schon bei der Errichtung des Onlinshops die wichtigsten Erfolgsfaktoren im E-Commerce zu berücksichtigen. Die digitalagentur Atlantis dx hat dazu eine Infografik erstellt, die helfen soll, die wichtigsten Anforderungen zu identifizieren und in der richtigen Reihenfolge umzusetzen.Als ersten Schritt empfehlen die Berater dabei einen hybriden Ansatz und damit eine Technologie, welche die funktionalen Anforderungen an einen B2B- und B2C-Shop gleichermaßen erfüllt. Dafür eignen sich etablierte und modulare Shopsysteme besonders gut. Firmen können so aus demselben Backend heraus verschiedene Zielgruppen ansprechen und unterschiedliche käufergerechte Frontends entwickeln. Ist diese erste Etappe erreicht und erfolgreich umgesetzt, geht es an die Entwicklung eines stabilen Fundaments, an die Systemintegration, an Webanalysen und vieles mehr. Die konkrete Umsetzung und Details zu den Erfolgsfaktoren nennt die Agentur zudem in dem Whitepaper " Digitaler Handel - Die Top 11 Erfolgsfaktoren im E-Commerce ".