Gesundheits- und Fitnessapps sind beliebt wie nie 

Im letzten Jahr gab es nicht im Januar, sondern im April 2020 den größten Anstieg der Downloads von Gesundheits- und Fitnessapps weltweit: 276 Millionen Downloads, 80 Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Zudem lässt sich beobachten, dass auch die Konsumausgaben kurz nach dem ersten Download gestiegen sind. Die Ausgaben erreichten im August 2020 einen weltweiten Höchststand von 185 Millionen US- Dollar, ein Plus von mehr als 45 Prozent. Das belegen die Zahlen von App Annie Im März begann in vielen Regionen der COVID-19 Lockdown. Da Fitnessstudios schließen mussten, suchten die Menschen nach unterschiedlichen Möglichkeiten aktiv zu bleiben. Was folgte war ein plötzlicher Anstieg bei den Downloads von Gesundheits- und Fitnessapps. In der Woche vom 22. März 2020 knackten diese die 59 Millionen - ein Plus von 40 Prozent gegenüber dem Wochendurchschnitt von Januar und Februar 2020.Der kürzlich erschienene 'State of Mobil Report 2021' analysiert das Nutzerverhalten der letzten 12 Monate rund um die Gesundheits- und Fitnessapps. Die wichtigsten Erkenntnisse:Die hohen Zahlen beziehen sich auf alle Regionen, die App Annie erfasst. In einigen Ländern konnte ein besonders auffallend hohes Wachstum bemerkt werden. So stiegen die Downloads in Indien um 80 Prozent, in Deutschland um 75 Prozent und in der Türkei um 110 Prozent.Den größten Zuwachs bei den Verbraucherausgaben konnten Deutschland (plus 60 Prozent auf 99,5 Millionen US- Dollar), Frankreich (plus 65 Prozent auf 62,8 Millionen US-Dollar) und Großbritannien (plus 70 Prozent auf 172 Millionen US-Dollar) verzeichnen.Die in Deutschland am häufigsten heruntergeladene App aus dem Gesundheits-Bereich war die Corona-Warn-App, gefolgt von Komoot und Calorie Counter bei Yazio.Angesichts der großen Nachfrage nach Gesundheits- und Fitnessapps ist es wenig verwunderlich, dass die EntwicklerInnen sich darauf gestürzt haben, den VerbraucherInnen eine Reihe von neuen Produkten anzubieten. Schätzungsweise wurden im Jahr 2020 mehr als 71.000 Gesundheits- und Fitnessapps weltweit veröffentlicht. 13 Prozent mehr als 2019. Bei IOS lag die Zahl bei 24.000 Veröffentlichungen, bei Google Play waren es 47.000 Apps.In der Kategorie Gesundheit- und Fitnessapps erschienen 2020 erstmals überhaupt Anwendungen zur Kontaktverfolgung von COVID-19 positiven Fällen. Die Bundesstaaten und Städte der USA beispielsweise veröffentlichten eigene Versionen dieser Apps und hatten damit einen erheblichen Einfluss auf diese Kategorie. Die weltweit am häufigsten heruntergeladene Gesundheit- und Fitness- App ist India's Aarogya Setu, die Kontaktverfolgungsapp von COVID-19 Fällen in Indien.