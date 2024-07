HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Die Wirkung von Coupons und Gutscheinen ist eine Wissenschaft für sich - die CMC Print-Mailing-Studie hilft, die komplexen Zusammenhänge zu verstehen.

Die Werbewirkung von Printmailings im E-Commerce bleibt hoch. Zum wiederholten Male belegt dies die CMC Print-Mailing-Studie, die in der Ausgabe 2024 eine durchschnittliche Conversion Rate (CVR) von 4,3 Prozent für Papiermailings messen konnte. Untersucht wurde dabei die Wirkung von gedruckten und per Post verschickten Mailings an BestandskundInnen von Online-Shops. Die Studie ergab außerdem, dass 14 Prozent der EmpfängerInnen der im Mailing beworbenen Call-to-Action folgten und den beworbenen Online-Shop besuchten, wie die Messung der gescannten QR-Co