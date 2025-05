MAX-Award 2025: KNSK/The Creative Room wird Agentur des Jahres

Preisverleihung

Die Goldgewinner 2025

Hinz&Pay und KNSK sind die großen Sieger des Abends

Pahnke gewinnt mit Nachwuchsteam

In der Hamburger Pop-Up-Kunstvilla TBD ehrte der DDV am 5. Mai die kreative Exzellenz im Dialogmarketing. Vor rund 100 geladenen Gästen aus Agenturen, Unternehmen und Medien verliehen Moderator Alex Mazza gemeinsam mit Jurypräsident Christian Artopé , insgesamt 28 Auszeichnungen - davon 10 in Gold, 12 in Silber und 6 in Bronze."Der MAX-Award zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie kraftvoll kreative Ideen echte Verbindungen zwischen Marken und Menschen schaffen. Wer heute erfolgreich sein will, braucht den Mut, außergewöhnliche Wege zu gehen - genau das feiern wir mit MAX-Award", sagte DDV-Präsident Patrick Tapp Die Arbeit "Hinz&Pay - Die Straße hat ein neues Bezahlsystem" von KNSK/The Creative Room für die Obdachlosenzeitschrift Hinz & Kunzt begeisterte die Jury in mehreren Kategorien: Sie wurde mit zwei Goldmedaillen und einer Silbermedaille ausgezeichnet. Über den Best in Show Case stimmten die Gäste live vor Ort ab. Die begehrte Auszeichnung ging ebenfalls an Hinz & Kunzt. Zum krönenden Abschluss des Abends wurde das Agenturteam KNSK/The Creative Room als Agentur des Jahres gekürt.Mit einem innovativen Konzept zur Mobilität konnte die Kampagne "Die Ansager - ein Halt geht noch" von Ogilvy Germany für DB Fernverkehr AG überzeugen und errang eine Gold- sowie eine Silbermedaille.Ebenfalls stark präsentierte sich die Kampagne "Rügenwalder Mühle #Wurstpromoter" von Serviceplan für Rügenwalder Mühle , die eine Silber- und zwei Bronzemedaillen gewann.Der MAX Talent Award 2025 wurde zusammen mit der gemeinnützigen Organisation Alzheimer Forschung Initiative ausgerichtet. Die Teilnehmenden waren dazu aufgerufen, eine kreative und umsetzbare Direct Creativity Kampagne zum Einwerben von Spenden unter themenaffinen Personen zu entwickeln. Gold ging an das Juniorenteam Fabian Künast und Emily-Mathilda Reinowsky von Pahnke Hamburg für ihre Arbeit mit dem Titel "Re:live Memories". Silber erhielt Jennifer Zhu von Havas für die Kampagne "Empty Letters"."Die diesjährigen Einreichungen haben auf eindrucksvolle Weise gezeigt, dass Dialogmarketing heute mehr denn je für Vielfalt, Mut, Humor und gesellschaftliche Relevanz steht", so Jurypräsident Christian Artopé, Geschäftsführer bei GUD.berlin. "Besonders gefreut hat mich, wie klar viele Arbeiten Haltung gezeigt haben ? mit Ideen, die nicht nur verkaufen, sondern wirklich etwas bewegen."Der DDV bedankt sich herzlich für ihr Engagement bei allen Sponsoren und Partnern des MAX-Awards: Alzheimer Forschung Initiative e. V., GUD.berlin GmbH, Kicktemp GmbH, Maggi GmbH, mymuesli AG, Sattler Media GmbH, UZE ADS Europe GmbH sowie zahlreichen Medienpartnern.Zur Gewinnerliste Zum Medaillenspiegel