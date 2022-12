At-Retail-DOOH und digitale Transportmedien im Aufwind

Im November 2022 erwirtschaften die digitalen Außenwerbeträger einen Brutto-Umsatz von 112,86 Mio. Euro - das sind rund fünf Prozent (+4,98 Mio. Euro) mehr als im November 2021. Damit setzt DOOH den Aufschwung vom Oktober fort, der mit einem Brutto-Umsatz von 95,80 Mio. Euro 10 Prozent über dem Vorjahresmonat lag. Während die Werbe-Spendings im Gesamtmarkt seit Monaten kontinuierlich sinken (-10,1 Prozent im November), kann DOOH also auch in schwierigen Zeiten wachsen. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Werbetrend von Nielsen . Das positive Abschneiden der digitalen Werbeträger sorgt auch dafür, dass Out of Home gesamt im November mit nur 2,8 Prozent ins Minus rutscht. Entsprechend steigt der Marktanteil von DOOH innerhalb der gesamten Außenwerbung: Dieser liegt im November bei 40 Prozent, in den letzten zwölf Monaten bei durchschnittlich 36 Prozent.Für das positive Abschneiden von DOOH ist aktuell vor allem das Segment At-Retail- Media verantwortlich: So liegen die digitalen Screens am Point of Sale of Sale im November mit einem Plus von 17,4 Prozent (+3,12 Mio. Euro) deutlich über Vorjahr. Aber auch die digitalen Transportmedien nehmen im Vergleich zum November 2021 um 6,6 Prozent (+3,85 Mio. Euro) an Fahrt auf. Weniger gefragt waren dagegen das digitale Plakat (-6,4 Prozent/-1,86 Mio. Euro) sowie die digitalen Ambient Medien (-5,3 Prozent/-170.000 Euro).