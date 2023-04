EMail-Marketing: Das bringt der neue CSA-Leitfaden

Bild: CSA Julia Janßen-Holldiek, Director CSA

Die CSA hat ihre Richtlinie für zulässiges E-Mail-Marketing in der 7. Fassung online veröffentlicht. Sie bietet aktuelles Wissen und praktische Tipps zur Umsetzung rechtlicher Regeln für den Versand kommerzieller E-Mails - in Deutschland und international. Die Richtlinie geht über die CSA-Kriterien hinaus, die seit 2004 Grundlage der CSA-Zertifizierung sind.

"Mit der vorliegenden Richtlinie für rechtmäßiges E-Mail-Marketing laden wir LeserInnen dazu ein, Details zu spezifischen Themen zu erfahren und sich an praktischen Umsetzungsvorschlägen zu orientieren", sagt Julia Janßen-Holldiek , Director CSA.



Zahlreiche RechtsanwältInnen gehen in der neuen Fassung der Richtlinie auf die veränderte Rechtsprechung ein. Beantwortet werden grundlegende Fragen wie "Was ist Werbung?" und "Wie erhalte ich eine rechtlich korrekte Einwilligung und wann kann ich darauf verzichten?"



In der Praxis lässt sich der Leitfaden auch bei folgenden Themen einsetzen:



Gestaltung des Impressums (veranschaulicht durch Beispiele)

Auftragsverarbeitung

Tracking

Internationale Rechtslage

Sanktionen bei Verstößen gegen geltendes Recht

Berücksichtigt sind in der aktuellen Fassung des Leitfadens (die letzte erschien 2016) unter anderem die Auswirkungen der DSGVO, des Telekommunikationsgesetzes (TKG), des Telemediengesetzes (TMG) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Wichtig für das E-Mail-Marketing ist auch das Schrems-II-Urteil des Europäischen Gerichtshofes, das besonders den Datenaustausch mit den USA zu einem Unsicherheitsfaktor werden ließ. Relevante gesetzliche Regelungen hierzu finden sich in der Richtlinie eingeordnet und exemplifiziert.Die Certified Senders Alliance (CSA) wurde 2004 vom eco - Verband der Internetwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Dialogmarketing Verband (DDV) gegründet. Ziel ist es, die Qualität des Mediums E-Mail mittels technischer, rechtlicher und reputationstechnischer Qualitätsstandards zu verbessern und durch eine Zertifizierung umzusetzen.