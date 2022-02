OWM und Diffferent realisieren Green-Media-Tool

23.02.2022 Unternehmen müssen Nachhaltigkeit heutzutage ganzheitlich angehen - auch in puncto Marketing und Media. Aber wer ist der beste Dienstleister und welches das passende Instrument? Ein Anbietervergleich will Entscheidungshilfe geben:

Vor dem Hintergrund, dass viele CO2-Emissionen schlicht unvermeidbar sind, entstanden in den vergangenen Jahren etliche Initiativen und Konzepte rund um die Kompensation von Media. Entsprechend schwer fällt da die Auswahl. Abhilfe schaffen will Green Media: Die von der Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM) in Zusammenarbeit mit der Strategieberatung Diffferent realisierte Übersicht bietet MarketingentscheiderInnen und UnternehmenslenkerInnen anhand von fünf Kategorien einen strukturierten Anbietervergleich, der die Unterschiede im Marktangebot verständlich machen und aufzeigen soll, auf welche der Instrumente sie guten Gewissens setzen können.Für die Green Media-Übersicht identifizierte Diffferent die wichtigsten Initiativen im Markt und verglich sie anhand verschiedener Kriterien. Die entsprechenden Inhalte dafür lieferten die jeweiligen Anbieter selbst.