Nachhaltigkeits-Trends: CO2-Fußabdrucks-Zertifikate und Cradle-to-Cradle-Konzepte 

Menschen hinterfragen Nachhaltigkeitsbehauptungen

(chart: Campgemini)

Plastikfreie Saubermacher in Tablettenform sind ein Verkaufsschlager im Netz. In knapp einem halben Jahr konnte die Direct-to-Consumer-Marke Klaeny (bis vor kurzem Ecotab) 17.400 Instagram-Abonnenten gewinnen. Verkauft wird über Social Media und den Online-Shop. Gegenspieler Everdrop konnte sogar 61.100 User überzeugen. Eigenen Angaben zufolge hat Everdrop seit dem Launch über 100.000 Bestellungen verschickt und mit jedem Tab bereits 1,5 Millionen Plastikflaschen gespart. Einen transparenten Nachweis für das Einsparen von Ressourcen gibt es jedoch nicht. Das Volk glaubt es dennoch und kauft.Doch das wird nicht ewig so bleiben. Die Sensibilität beim Thema Nachhaltigkeit hat mit Corona noch mal ein gutes Stück zugenommen. So überdenken etwa 80 Prozent der Verbraucher derzeit ihr Kaufverhalten. Das hat das Beratungsunternehmen Capgemini in einer Befragung von 7.500 Konsumenten und 750 Unternehmen aus neun Ländern festgestellt. 64 Prozent der Verbraucher geben an, dass sie der Kauf nachhaltiger Produkte glücklich macht. 52 Prozent der Verbraucher fühlen sich emotional mit einem Produkt oder einem Unternehmen verbunden, das nachhaltig agiert. 79 Prozent der Verbraucher ändern ihre Kaufpräferenzen, basierend auf den sozialen oder ökologischen Auswirkungen ihrer Einkäufe.Das Thema nachhaltige Lieferkette nimmt also einen immer größeren Stellenwert ein. Kunden fragen immer kritischer nach. Und erste Unternehmen