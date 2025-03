Aus Otto Group Solution Provider wird Otto Group one.O

Unternehmen

Otto Group one.O bündelt die bestehende Tech- und Beratungskompetenz der OSP - Otto Group Solution Provider , der Otto Group IT und des Bereichs Digital & Consulting unter einem Dach. Geführt wird das neue Unternehmen von Katrin Behrens und Stefan Borsutzky , die bereits die Geschäftsführung der OSP innehatten.One.O entwickelt wirtschaftliche, zuverlässige und innovative End-to-End-Services entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Mit einem Team von rund 1.000 Kolleginnen und Kollegen an acht Standorten in Europa und Asien will sich one.O dafür einsetzen, wirtschaftliche, zuverlässige und neue Lösungen für digitale Transformation zu liefern.Das Unternehmen soll die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Otto Group stärken und Firmen innerhalb und außerhalb des Konzerns durch die KI-Ära und darüber hinaus begleiten.