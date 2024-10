Studien und Tech: Was diese Woche sonst noch wichtig war

Bild: Tobias Torkler Tobias Torkler (neuland - Büro für Informatik GmbH)

KI Suche: E-Commerce Suchen auf das nächste Level bringen

In einer Ära der allumfassenden KI-Revolution werden traditionelle, lexikalische Suchsysteme zunehmend in Frage gestellt. Am Horizont zeichnet sich eine modernere Lösung ab: Vektorbasierte Suchansätze revolutionieren die Art und Weise, wie Informationen gefunden und verarbeitet werden.



Dieser Vortrag taucht in die Welt der intelligenten Suche ein und entfaltet einen Schritt-für-Schritt-Plan zum schnellen Aufbau eines komplett eigenständigen Suchsystems. Dabei werden die relevanten Komponenten eines solchen Systems beleuchtet, stets mit dem Fokus auf eine schnelle und prototypische Umsetzung sowie die Integration in existierende Suchsysteme.

Vortrag im Rahmen der Transformation des Handels am 15.10.24, 10:00 Uhr