Technologietrends 2020: Las Vegas als Vorbild

Die Zukunft gehört den Smart-Cities

Wegweisende Innovationen

Digital Twinning (zu Deutsch: Erzeugung eines digitalen Zwillings): Mittels einer Vielzahl von Datenpunkten lässt sich das Verhalten einer echten Person anhand ihres digitalen Zwillings modellhaft nachvollziehen und Muster erkennen. Ein Beispiel hierfür sind Schlussfolgerungen zur Ernährung oder zur Gesundheit eines Patienten, die über dessen biometrischen Zwilling gezogen werden können, etwa die Dauer einer Therapie bis zur Genesung. Diese Erkenntnisse können so schneller und zu einem Bruchteil der herkömmlichen Kosten gewonnen werden.

(zu Deutsch: Erzeugung eines digitalen Zwillings): Mittels einer Vielzahl von Datenpunkten lässt sich das Verhalten einer echten Person anhand ihres digitalen Zwillings modellhaft nachvollziehen und Muster erkennen. Ein Beispiel hierfür sind Schlussfolgerungen zur Ernährung oder zur Gesundheit eines Patienten, die über dessen biometrischen Zwilling gezogen werden können, etwa die Dauer einer Therapie bis zur Genesung. Diese Erkenntnisse können so schneller und zu einem Bruchteil der herkömmlichen Kosten gewonnen werden. Aufbau von Vertrauen durch digitale Interaktion : Mit der Weiterentwicklung von KI, können Interaktionen wie zum Beispiel reine Transaktionen in Kundenbeziehungen überführt werden, indem Regeln angewendet werden, die diese mit Empathie aufladen und damit Vertrauen beim Kunden schaffen.

: Mit der Weiterentwicklung von KI, können Interaktionen wie zum Beispiel reine Transaktionen in Kundenbeziehungen überführt werden, indem Regeln angewendet werden, die diese mit Empathie aufladen und damit Vertrauen beim Kunden schaffen. Immersive, interaktive "Phygitale-Räume" , in denen sich die physische mit der digitalen Welt verbindet. "Phygitale Räume" können aus allen möglichen realen Räumen entstehen. So lassen sich Besprechungsräume, Büros, Läden oder auch eine VIP-Loge in einem Stadion durch Installation von Technologien in eine virtuelle Umgebung verwandeln, die mittels Daten eine Vielzahl von Erfahrungen und Erkenntnissen ermöglicht.

, in denen sich die physische mit der digitalen Welt verbindet. "Phygitale Räume" können aus allen möglichen realen Räumen entstehen. So lassen sich Besprechungsräume, Büros, Läden oder auch eine VIP-Loge in einem Stadion durch Installation von Technologien in eine virtuelle Umgebung verwandeln, die mittels Daten eine Vielzahl von Erfahrungen und Erkenntnissen ermöglicht. Intelligente Gebäude , die IoT-Technologien nutzen, damit sich ihre Bewohner wohler fühlen und die dadurch gleichzeitig nachhaltiger werden, zum Beispiel durch automatische Temperaturanpassungen an die Anzahl der Anwesenden oder Regelung der Beleuchtung entsprechend der Tageszeit.

, die IoT-Technologien nutzen, damit sich ihre Bewohner wohler fühlen und die dadurch gleichzeitig nachhaltiger werden, zum Beispiel durch automatische Temperaturanpassungen an die Anzahl der Anwesenden oder Regelung der Beleuchtung entsprechend der Tageszeit. "Data wallets" (zu Deutsch: Daten-Portemonnaies), die die Daten in die Hände der Person legen, die sie besitzt, und diese für sie völlig sicher machen. Niemand sonst kann ohne Berechtigung auf die Daten zugreifen. Außerdem können die Daten bei Bedarf sofort gesperrt werden.

Der Technologie-Dienstleister NTT Ltd. listet in seinem Report "Future Disrupted: 2020" auf, welche Technologietrends Unternehmen im nächsten Jahr kennen und welche Schritte sie einleiten sollten, um diese anzugehen.Die Daten-Experten gehen davon aus, dass die Technologielandschaft bis 2020 von sechs Schlüsselbereichen geprägt sein wird: Disruptive Technologien, Cybersicherheit, Arbeitsplatzgestaltung, Infrastruktur, Unternehmen und Technologiedienste. Der vermehrte Einsatz disruptiver Technologien werde 2020 dazu führen, dass Big Data, Automatisierung und Internet der Dinge (IoT) zusammen betrachtet und gebündelt werden. Dies führe zu einer stärkeren Vernetzung von Städten und Gesellschaften.Kai Grunwitz , CEO von NTT Germany, kommentiert die Prognosen: "In Deutschland behandeln wir Themen wie Cloud, Big Data, Künstliche Intelligenz (KI) und Cybersicherheit oft noch isoliert. Das wird sich 2020 ändern. Viele deutsche Unternehmen werden sich mit durchgängigen End-to-End-Lösungen befassen, die auf vollständig vernetzten Umgebungen beruhen. Diese werden die Welt, in der wir heute leben, erheblich beeinflussen und verändern." Und zwar zum Besseren, davon ist NTT überzeugt. Vorbild seien Smart-Cities wie Las Vegas. Diese Städte werden "intelligent", weil sie Daten über die gesamte Region teilen und ihre Situationserkennung durch Video- und Tondaten verbessern. Dadurch würden sicherere Lebensräume geschaffen.Ettienne Reinecke , CTO von NTT Ltd prognostiziert, dass der Technologiewandel zukünftig noch schneller voranschreiten wird. Folgende Innovationen hält er dabei für wegweisend: