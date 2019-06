US-Behörden verschäften Beobachtung von Google und Amazon

Bild: Sstrobeck23

03.06.2019 In den USA ist die Kartellaufsicht über Amazon und Google neu aufgeteilt worden. Wie die Washington Post berichtet ist Google der Zuständigkeit des Justizministeriums unterstellt worden, über Amazon wacht die Federal Trade Commission (FTC). Beobachter werten dies als einen Schritt, um die Macht der Tech-Giganten zu beschränken. US-Präsident Donald Trump hat sich mehrfach über die in seinen Augen "unfaire" Behandlung durch die Tech-Branche beschwert. Amazon-Chef Jeff Bezos hat die Washington Post erworben - und zählt damit in den Augen des Präsidenten zu einem Vertreter der "Fake-News-Media."