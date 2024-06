Das sind die größten europäischen Crossborder-Anbieter für Unterhaltungselektronik

Top-100-Ranking

Der Markt für Unterhaltungselektronik hat aufgrund des makroökonomischen Rückgangs nach der Coronapandemie und des Inflationsdrucks durch geopolitische Spannungen, einschließlich des Ukraine- und des Israel-Konflikts mit Herausforderungen zu kämpfen. Trotz einer Stabilisierung im Jahr 2023 wird erwartet, dass der Handel für Unterhaltungselektronik in Europa (sowohl online als auch offline) jährlich leicht um 1,25 Prozent wachsen wird, d. h. von heute 202 Milliarden Euro auf 210 Milliarden Euro im Jahr 2025. Im Durchschnitt erwirtschaften die Einzelhändler für Unterhaltungselektronik fast die Hälfte ihres Umsatzes mit Computern, Kommunikation und Unterhaltungselektronik. Der Rest entfällt auf weiße Ware und Haushaltsgeräte, so die Studie von Cross-Border Commerce Europe Der europäische Online-Markt für Unterhaltungselektronik wird derzeit auf 90 Milliarden Euro geschätzt und soll bis 2025 um 19 Prozent auf 107 Milliarden Euro ansteigen. Dieses Wachstum wird von Einzelhändlern und C2C-Marktplätzen angetrieben, die sich auf den Wiederverkauf von gebrauchten und generalüberholten Elektrogeräten spezialisiert haben. Bis 2025 wird die Hälfte des Gesamtumsatzes auf dem EU-Markt für Unterhaltungselektronik (107 Milliarden Euro von 210 Milliarden Euro) durch Onlineverkäufe erzielt werden, wobei 52 Prozent dieses Betrags (55,5 Milliarden Euro) auf den Cross-Border Handel entfallen.Mit einem Umsatzanteil von 11 Prozent am gesamten Online-Handel aller Kategorien ist der 90 Milliarden Euro starke Online-Markt für Unterhaltungselektronik der zweitgrößte nach dem Modesektor, der 15 Prozent einnimmt.Im Jahr 2023 beläuft sich die Marktgröße der Top 100 auf 45 Milliarden Euro, was einem Marktanteil von 50 Prozent des gesamten Marktvolumens der Unterhaltungselektronik von 90 Milliarden Euro entspricht. Dieser grenzüberschreitende Anteil wird voraussichtlich auf 52 Prozent im Jahr 2025 und 58 Prozent im Jahr 2026 steigen. dominiert mit 16,2 Milliarden Euro Online-Umsatz im Bereich Unterhaltungselektronik und einem Anteil von 18 Prozent, gefolgt von Apple erwirtschaftet 4 Milliarden Euro mit Unterhaltungselektronik, was 16,4 % des Gesamtumsatzes entspricht. Etwa 15 % der Angebote der niederländischen OLX Group entfallen auf gebrauchte Mobiltelefone und Elektrogeräte. (Platz 22) und Expert International (Platz 30) spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von 14.000 unabhängigen Elektronikfachhändlern in Europa. Apple (Platz 5) und Samsung (Platz 6) halten zusammen einen Marktanteil von 6 Prozent im Bereich der Online-Unterhaltungselektronik, der sich auf 5,4 Milliarden Euro beläuft. Apple erzielt 38 Prozent seines Umsatzes über direkte Kanäle (Apple Stores und online) und 62 Prozent über indirekte Kanäle. Samsung führt das Mobiltelefonsegment mit einem Marktanteil von 35 Prozent an, dicht gefolgt von Apple mit 33 Prozent, während Xiaomi auf 15 Prozent zurückgefallen ist.Bis 2025 wird erwarten die Studienautoren, dass die Hälfte des Online-Handels von Unterhaltungselektronik über Marktplätze abgewickelt wird, gegenüber fast 40 Prozent im Jahr 2023. Es dominieren die Pure Players mit insgesamt 64 Marktplätzen (darunter 16 C2C-Marktplätze), die einen grenzüberschreitenden Umsatz von 26 Milliarden Euro des gesamten Online-Umsatzes von 34,6 Milliarden Euro erzielen. Marktplätze sind somit wichtige Triebkräfte für den Crossborder-Handel.Im Jahr 2023 hatte der ReCommerce-Markt für Unterhaltungselektronik (online, mit einem Wert von 7,7 Milliarden Euro) einen Anteil von 8,6 Prozent am gesamten Online-Markt für Unterhaltungselektronik. Es wird erwartet, dass dieser Anteil bis 2025 auf 11 Prozent ansteigen wird. Die wichtigsten Akteure im Refurbished-Markt sind Newegg (Platz 30), Refurbed (Platz20), Rebuy (Platz 78) und MPB (Platz 49).