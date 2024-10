Social-Media-Trends im Reality-Check: Social Selling, KI, Influencer und Co.

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Eine Schere klafft zwischen dem, was NutzerInnen wollen, und dem, was Marken meinen, das sie wollen sollen.

"Einige der angeblichen großen Trends der letzten Jahre haben sich als Rohrkrepierer erwiesen (BeReal konnte sich nicht in der Breite etablieren, LinkedIn hat die Stories schon nach wenigen Monaten wieder abgeschafft, wir laufen immer noch mit dem Smartphone statt mit coolen Social Media Wearables herum, im Metaverse ist immer noch (quasi) niemand und so weiter)."

"Noch nie war der Blick in die Glaskugel so schwer wie heute", sagt Felix Beilharz , Berater für Online- und Social-Media-Marketing zum Thema Social-Media in 2025:Und andere Entwicklungen seien kaum vorhersehbar gewesen: "Vor 3 Jahren hätte niemand sagen können, dass KI unsere Branche so stark beeinflusst)."Was wir wissen: Es gibt ein Netzwerk, für alle, die vortäuschen, gerne am Wochenende zu arbeiten, es gibt eines für Menschen ohne Aufmerksamkeitsspanne und eine unmoderierte virtuelle Simulation, wie unsere Gesellschaft aussehen würde, ließe jeder seinen Aggressionen freien Lauf. Und dann gibt es die große Frage, was man nun als Marke damit anfangen soll - vielleicht wären wir heute, in 2024, einer An