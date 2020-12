Markt für den digitalen Arbeitsplatz der Zukunft 

Enterprise Collaboration Platform : Umfassende Systeme für eine standort- und länderübergreifende Zusammenarbeit als Basis des digitalen Arbeitsplatzes



Information Platform : Add-on- und Plug-in-Lösungen zu den "Enterprise Collaboration"-Plattformen, Classic Intranet, Social Intranet und Mobile Intranet, die den Schwerpunkt auf redaktionelle Inhalte legen



Process Platform : Systeme, spezialisiert auf Prozesse und Workflows



Collaboration Suite : Systeme, die alle Anforderungen bezogen auf Zusammenarbeit, Top-down-Information und Prozessabbildung in sich vereinen können



Digital Hub: Rahmen, der um die verwendeten Applikationen gelegt werden kann, um den NutzerInnen Strukturierungsmöglichkeiten und Schnellzugriff zu gewährleisten

Die Studie von der SCM - School for Communication and Management und Hirschtec soll somit Unternehmen, die nach dem passenden "Digital Workplace"-Szenario für ihre spezifischen Bedarfe suchen, eine erste Hilfestellung geben und Orientierung vermitteln. Daher wurden die untersuchten Intranet- und "Digital Workplace"-Lösungen bestimmten Clustern wie z. B. Enterprise Collaboration Platform oder Information Platform zugeordnet, um das primäre Einsatzgebiet der jeweiligen Plattform zu definieren. Im Vergleich zum Vorjahr wurde die grundsätzliche Einordnung der Lösungen in die jeweiligen Cluster um die Kategorie "Digital Hub" ergänzt.Die in der Studie beispielhaft erwähnten Lösungen wurden folgenden Kategorien zugeordnet:Zudem wurde analysiert, inwiefern diese genannten Cluster die für einen digitalen Arbeitsplatz elementaren Schwerpunktbereiche (Information, mobiler Zugriff, Prozesse, Nutzerakzeptanz und Kollaboration) funktional abdecken. Die Studie zeigt: Lösungen im Bereich der Add-ons und Plug-ins oder der Social und Mobile Intranets sollten echte Mehrwerte zum Standard von Microsoft 365 / Office 365 bieten können. Prozess-Plattformen oder Classic Intranets werden nur noch selten im "Digital Workplace"-Bereich eingesetzt, sondern beschränken sich stattdessen auf ihre Kernkompetenzen. Collaboration Suiten sind auch für kleine Unternehmen nicht zwingend das richtige Szenario und spezialisieren sich - je nach Hersteller - auf andere Anwendungsfälle. Digital Hubs stellen eine gute Alternative dar, wenn bereits Bestehendes mehr Struktur und Ordnung erhalten soll.Was darüber hinaus deutlich wird: Der Evergreen-Ansatz und Cloud Services definieren den neuen Standard. Für Unternehmen wird es umso wichtiger auf Individuallösungen zu verzichten, stattdessen auf Standard-Lösungen zu setzen und dabei den digitalen Arbeitsplatz kontinuierlich zu analysieren sowie technologisch und inhaltlich weiterzuentwickeln. Die Wahl des richtigen "Digital Workplace"-Szenarios wird damit zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für Unternehmen - nicht nur aktuell, sondern auch in Zukunft.Die komplette Studie kann hier kostenlfrei heruntergeladen werden