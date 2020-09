Episerver übernimmt Optimizely 

09.09.2020 Episerver schluckt die Experience-Optimization-Plattform Optimizely. Damit will Episerver zu einer der modernsten und leistungsstärksten Digital-Experience-Plattformen am Markt werden.

Episerver, Anbieter für CMS-, E-Commerce- und Omnichannel-Marketing-Lösungen, hat eine endgültige Übernahmevereinbarung mit Optimizely getroffen. Mit dieser Akquisition entsteht eine Digital-Experience-Plattform, die es Unternehmen und Händlern erlauben soll, jeden Touchpoint entlang der gesamten User Journey zu optimieren. zählt mehr als 900 Kunden im schnell wachsenden Segment der User-Experience-Optimierung. Die skalierbare Plattform liefert datengetriebene User Journeys unter anderem für Top-Marken wie Peloton und Uber ist ein Portfoliounternehmen in Privatbesitz, das 2018 für 1,16 Milliarden Dollar von Insight Partners erworben wurde. Insight Partners trat im Zuge der Übernahme von Optimizely als strategischer Berater in Erscheinung - ebenso wie bei der Übernahme des B2B-Commerce-Marktführers Insite Software und des Analytics- und Personalisierungsanbieters Idio im Jahr 2019. Für Optimizely war Goldman Sachs & Co. LLC als exklusiver Finanzberater tätig.Vor dem Hintergrund der üblichen Abschlussbedingungen und behördlicher Genehmigungen wird die Übernahme von Optimizely voraussichtlich im vierten Quartal 2020 abgeschlossen. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die Unternehmen weiterhin unabhängig operieren.