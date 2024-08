Insolvenzverfahren für Esprit Deutschland eröffnet

Insolvenz

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Für sieben Gesellschaften des Crosschannel-Unternehmen Esprit hat das Amtsgericht Düsseldorf das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet.Insolvent sind die Esprit Card Services GmbH (500 IN 104/24), die Esprit Design & Product Development GmbH (500 IN 102/24), die Esprit Europe GmbH (500 IN 103/24), Esprit Europe Services GmbH (500 IN 106/24), Esprit Global Image GmbH (500 IN 101/24) Esprit Retail B.V. & Co.KG (500 IN 105/24) sowie die B2B-Gesellschaft Esprit Wholesale GmbH (500 IN 107/24).Zum Sachwalter wurde Rechtsanwalt Prof. Dr. Lucas F. Flöther, Halle berufen.Ein Käufer für das ganze Unternehmen sei nicht gefunden worden, teilte die Esprit Europe GmbH am Donnerstag mit. Nun wird wohl der Modekonzern abgewickelt. 1300 Mitarbeitende verlieren ihren Arbeitsplatz. "Ziel ist, das maßgeblich aus Deutschland geführte europäische Geschäft von Esprit zu restrukturieren und zukunftsfähig neu aufzustellen", hießt es noch im Frühsommer es in einer Erklärung des Unternehmens. Für die Rechte an der Marke Esprit in Europa lägen zwei Angebote vor, hieß es in der Mitteilung. Beide Investoren wollen wohl Teile des Geschäfts erhalten. Im Onlineshop auf Esprit.de ist bereits der Ausverkauf gestartet: Dort werden Esprit-Styles mit Rabatten zwischen 50 und 80 Prozent abverkauft.Das jetzige Aus ist bereits das zweite Insolvenzverfahren binnen vier Jahren für Esprit. Bereits 2020 flüchtete Unternehmen unter den Schutzschirm des Insolvenzrechts und hatte ein Drittel der Belegschaft entlassen. In Belgien und der Schweiz hatte Esprit bereits im März 2024 Insolvenz angemeldet.Der Modehandel ist seit Jahren in der Krise, Kaufzurückhaltung und geändertes Nutzungsverhalten sowie aggressiv am Markt auftretende Ultra-Fast-Fashion-Anbieter setzen etablierte Marken zunehmend unter Druck.