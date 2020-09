d3con wird auf 2021 verschoben 

In den vergangenen Monaten habe man die Entwicklungen und die Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf die Veranstaltungsbranche genau beobachtet, schreiben die Veranstalter um Geschäftsführer Thomas Promny . Gemeinsam mit den Locations und Partnern habe man Konzepte unter Berücksichtigung der geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen entwickelt und diskutiert."Das Networking und der persönliche Kontakt sind wesentliche Bestandteile der d3con, die für euch einen hohen Stellenwert haben. Diesem Anspruch können wir aktuell leider mit keinem Konzept ausreichend gerecht werden. Unsere Verantwortung gegenüber euch, eure Sicherheit zu gewährleisten und euch eine ereignis- und erfolgreiche d3con zu bieten, hat uns zu dieser Entscheidung geführt", so Promny.Die 10. d3con wird am 23. und 24. März 2021 in Hamburg stattfinden. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit und werden den Teilnehmern mit aktualisiertem Datum per Mail zugeschickt.