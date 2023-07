Werbe-Umsatz bricht ein bei Twitter

Laut einem Bericht der Tagesschau verzeichnet der Microblogging-Dienst einen Rückgang von 50 Prozent bei den Werbeeinnahmen. Twitter-CEO Elon Musk räumte ein, dass das Unternehmen weiter unter einer hohen Schuldenlast und einem negativen Cashflow leide.Nicht so richtig klar ist, welchen Zeitraum Musk meint, unlängst hatte Musk für das Jahr 2023 noch einen Umsatz von drei Milliarden Dollar prognostiziert, nach 5,1 Milliarden Dollar im Jahr 2021. Branchendienste gehen in Analysen von unter drei Milliarden Umsatz in diesem Jahr aus, das wären knapp 30 Prozent Minus im Vorjahresvergleich.Musk hatte Twitter 2022 für 40 Milliarden Euro gekauft.