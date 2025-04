KI in deutschen Unternehmen: Unsicherheit bremst den Fortschritt

Bild: Boris Bohn Boris Bohn

(diva-e)

Von Silos zu Synergien: Wie Use Cases die digitale Transformation vorantreiben & echten Impact schaffen

Viele Unternehmen starteten ambitionierte Digitalisierungsprogramme, um eine einheitliche Kundensicht über alle Kanäle zu schaffen. Doch in der Praxis stoßen diese Großprojekte schnell an ihre Grenzen: Silos bleiben bestehen, einzelne Maßnahmen greifen nicht ineinander, und eine übergreifende Strategie fehlt. Ein kompletter Neustart? In der aktuellen Wirtschaftslage kaum realistisch.



Die Lösung liegt in einem pragmatischen Use-Case-Ansatz: Statt monolithischer Großprojekte werden gezielte Maßnahmen miteinander verknüpft, bestehende Systeme schrittweise integriert und so ein nachhaltiges Total Experience Ökosystem geschaffen. Der Vorteil? Schnelle Erfolge, geringere Kosten und eine Transformation, die sich messbar auszahlt.



In meinem Talk zeige ich praxisnah:



Wie Unternehmen digitale Transformation schrittweise und mit messbaren Erfolgen umsetzen.

Welche ersten Use Cases sich eignen, um Datensilos aufzubrechen und Kundenerlebnisse nachhaltig zu verbessern.

Wie sich die sogenannte "Total Experience" als strategischer Hebel nutzen lässt, um Customer Experience und interne Prozesse gezielt zu optimieren.

Vortrag im Rahmen der Customer Experience 2025. am 02.04.25, 10:00 Uhr