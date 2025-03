Deutschland erhält zweite europäische KI-Fabrik

Bild: Lewe Zipfel Lewe Zipfel

(Genesys Cloud Services Germany GmbH)

Ihr Fahrplan zum Umgang mit künstlicher Intelligenz im Kundenservice

In diesem Vortrag bekommen Sie die Werkzeuge an die Hand, um Licht in den Projektdschungel der künstlichen Intelligenz im Kundenservice zu bringen und strukturiert in Ihr Unternehmen einzuführen. Darüber hinaus bekommen Sie Einblicke, wie Sie heute und in Zukunft KI erfolgreich einsetzen, um Kundenservice und andere Bausteine der Customer Experience erfolgreich verschmelzen.

Vortrag im Rahmen der Customer Experience 2025 am 02.04.25, 11:00 Uhr