Highfivve: Holtzbrinck startet programmatischen Spezialvermarkter

Highfivve ist aus der Holtzbrinck-Inhousing-Strategie für Gutefrage und Med1 entstanden und positioniert sich als Vermarktungsprodukt aus der Sicht eines Publishers, und nicht aus der eines digitalen Vermarkters. Zum Start sei zudem Frag-Mutti.de mit deren Display- und Outstream Video-Inventar gewonnen worden.Gutefrage hat seit 2018 sein Inventar programmatisch in Eigenregie vermarktet: In Q4 2018 habe das Portal nach Unternehmensangaben im Bereich der mobilen programmatischen Vermarktung den Marktbenchmark in Programmatic um 80 Prozent übertroffen (Quelle: vorab aus offizieller Google Case Study, die in Kürze veröffentlicht wird).Im Programmatic First-Ansatz von Highfivve werden keine Direktkampagnen bevorzugt, sondern das gesamte Inventar der Demand Side programmatisch angeboten. Der Werbepartner, der den höchsten Preis abgibt, bekommt den Zuschlag. Geführt wird Highfivve von Markus Forster , der in den vergangenen Jahren die Programmatic-Expertise bei Gutefrage aufgebaut und die digitale Vermarktung inhouse geholt hat.