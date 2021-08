iBusiness startet 'Berichte zur ökologischen Digitalisierung' 

Bild: Photo by Lukasz Szmigiel on Unsplash

Spätestens durch das bahnbrechende Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) Ende April 2021, hat das Thema Nachhaltigkeit zusätzlich an Dynamik gewonnen. So soll allgemein alle Innovationskraft der Märkte künftig zur Emissionsminderung beitragen. Was bedeutet diese Entwicklung für E-Commerce, Marketing und Vertrieb? Welche digitalen Initiativen existieren und haben Zukunftschancen? In dem Dossier 'Berichte zur ökologischen Digitalisierung' stellt iBusiness, der Thinktank für Zukunftsforschung, regelmäßig Zahlen und Analysen von Nachhaltigkeit über digitale Strategien bis zum "ECOmmerce" zusammen.