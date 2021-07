Marketing Suites: Was die Marktführer für die Zukunft planen 

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Sechs Marketing-Suites der Enterprise-Klasse und ihre Ausrichtung.

CRM- und Datenstrategien im MittelpunktQualifizierte Reichweite lässt sich in Zukunft nicht mehr kaufen. Damit ist eine zuverlässige CRM-Strategie wichtiger denn je geworden. Moderne CRM-Tools bieten mehr als eine einfache Kontaktdatenverwaltung. Sie bilden den Nukleus für Marketing auf allen Kanälen, einschließlich Social Media, Print und POS.



Erweiterte Planungs- und KontrolltoolsDigitales Marketing hat an Komplexität gewonnen. Inzwischen steht eine Vielzahl von Kanälen zur Verfügung, die präzise personalisiert und individualisiert werden können. Funktionen zur Orchestrierung bzw. Marketing Automation sind daher von zentraler Bedeutung, um den Kunden bzw. die Kundin und nicht den Kanal in den Mittelpunkt des Marketings zu stellen.



Weitere Komplexität kommt hinzu, wenn auch das Unternehmen global, dezentral und agil organisiert ist. Damit es nicht zum Chaos kommt, sind Funktionen aus dem Bereich Marketing Resource Management (MRM) wichtig.



Analytics, Datenschutz und Consent-ManagementDatenschutzrechtliche Überlegungen sind eine dritte Säule, die viele Unternehmen zum Umdenken bringen. Entscheidend ist vor allem eine Consent-Optimierung, um möglichst viele Zustimmungen zu erhalten.

Adobe Experience Cloud



Hubspot



Mapp Cloud



Optimizely (zuvor: Episerver)



Salesforce Marketing Cloud



SAP / Emarsys

Adobe

Wenn es 2021 zwei große Trends im Online-Marketing gibt, dann diese: Der Digitalisierungsbeschleuniger Corona hat den Bedarf am digitalen Marketing noch erheblich verschärft. Und die verschiedenen Privacy-Initiativen haben sich zu einem wahren "Cookiegeddon" verdichtet - auch wenn Google zuletzt noch einmal eine Gnadenfrist walten ließ.Beides hinterlässt Spuren im Marketing. Das gilt auch, wenn es um die Auswahl geeigneter Marketinglösungen geht. Die Mega-Trends im Marketing lauten daher (siehe iBusiness: Marketing-Software - Wie das Cookiegeddon den Markt verändert ):In dieser Übersicht hat iBusiness Überprüft, inwieweit die Anbieter großer Marketing-Suites diese Entwicklung berücksichtigen und welche Neuerungen sie zuletzt eingeführt haben oder für die Zukunft planen. Eine vollständige Besprechung der einzelnen Suites finden Sie hier: Die besten Marketing-Suites der Enterprise-Klasse durchleuchtet. Diese Suites haben wir berücksichtigt: hat in diesem Jahr ein ganze Reihe neuer Funktionen in seiner Experience Cloud vorgestellt. Zumindest dem Papier nach verteidigt Adobe dabei seine Spitzenposition: Nahezu alle Forderungen der Marketingbranche finden sich in der Featurelist der Software - allerdings sind manche Funktionen noch in einem Beta-Status.Kern der Cloud-Lösung ist die, deren Aufgabe es ist, die unterschiedlichsten Daten im gesamten Unternehmen zu sammeln und zu konsolidieren, um aussagekräftige Kundenprofile und eine einheitliche Datenbasis für alle weiteren Anwendungen zu bild