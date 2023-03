Wohin sich der Markt für Produktfälschungen entwickelt

1. Creator mit Counterfeits: Fakes im Social Commerce

Markenschutz-Softwareanbieter Sentryc hat in einer qualitative Umfrage bei Unternehmen aus IT, Baugewerbe, Maschinenbau, Automobilindustrie und Finanzdienstleistung herausgefunden, dass jährliche Schaden durch Fälschungen je Unternehmen zumeist zwischen einer und 50 Millionen Euro liegt. Mehr als 60 Prozent gab an, es seien bereits Kopien ihrer Produkte im Umlauf gewesen, das Gefahrenpotenzial für Endkunden birgt.Vier wesentliche Entwicklungen sind zu beobachten:Durch steigende Popularität von Social Networks verkaufen Betriebe ihre Produkte zunehmend direkt über diese Kanäle und im