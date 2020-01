Fakes: Amazon und Co. sollen stärker haften

27.01.2020 Die US-Regierung will Plattformbetreiber und Marktplatzanbieter wie Amazon stärker in die Haftung nehmen, wenn es um Fälschungen geht. Die Regierung droht mit "zivilrechtlichen Bußgeldern und andere Strafen gegen diese Einrichtungen" . So könnten auch Unterlassungsansprüche gegen Drittmärkte und andere Zwischenhändler erwirkt werden, wenn diese mit gefälschten Waren handeln. Gegenüber der derzeitigen Rechtsauslegung würde dies eine stärkere Haftung der Plattformen bedeuten.