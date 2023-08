Jeder vierte Deutsche bezahlt mit dem Handy

Mobile Payment sicher nutzen

Richten Sie regelmäßige Updates ein, damit immer alle Sicherheitsupdates durchgeführt werden, die eventuelle Sicherheitslücken schließen.



Richten Sie auf ihren mobilen Geräten eine Displaysperre ein, möglichst mit einem biometrischen Verfahren wie Gesichtserkennung oder Fingerabdruck. Möglich ist auch ein Entsperr-Code, der jedoch nicht leicht zu erraten sein sollte und mit niemandem geteilt werden darf.



Aktivieren Sie im Vorfeld die Standortermittlung ihres Gerätes - 'Wo ist?' bei iOS oder die Funktion 'Standortermittlung' bei Android. So lässt sich das Smartphone bei Diebstahl oder Verlust orten, sperren und alle Daten darauf löschen.



Wollen Sie eine Bezahl-App neu installieren, dann laden Sie diese nur aus vertrauenswürdigen Quellen - etwa den Apple App Store oder den Google Play Store.



Laden Sie Bezahl-Apps nicht über öffentliche WLAN-Netze, denn hier fällt es Cyberkriminellen leicht, sensible Daten abzufangen. Verwenden Sie alternativ das Mobilfunknetz oder in öffentlichen WLAN-Netzen ein VPN (Virtual Private Network).



Fügen Sie der virtuellen Brieftasche (Wallet) auf ihrem Handy nur solche Karten hinzu, die Sie auch wirklich im Alltag brauchen, um im Falle des Geräteverlustes das Risiko zu minimieren.



Sollten Sie Ihr Handy verlieren oder wurde es gestohlen, dann deaktivieren Sie die in der Bezahlapp hinterlegte Zahlungsmethode - bei einer Bezahlkarte über den zentralen Sperr-Notruf 116116.

Im Supermarkt, Restaurant oder beim Bäcker: Jeder und jede Vierte hält das Handy oder die Smartwatch ans Kartelesegerät, um zu bezahlen. So die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von 2.514 Deutschen zu Mobile Payment des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des eco - Verbands der Internetwirtschaft In der Regel ist überall dort Mobile Payment möglich, wo mit Karte gezahlt werden kann. 22,5 Prozent der Deutschen nutzen es zumindest gelegentlich. 8,9 Prozent zahlen sogar mehrmals in der Woche mit Smartphone oder Smartwatch, 6 Prozent seltener als einmal im Monat. 76,8 Prozent geben an, sie nutzen gar kein Mobile Payment. Damit hat sich die Zahl der Mobile-Payment-NutzerInnen in den letzten vier Jahren verdoppelt. Bei einer vergleichbaren repräsentativen Civey-Umfrage im Februar 2019 gaben nur 11,8 Prozent der Deutschen an, mit dem Smartphone zu bezahlen.Die allermeisten achten dabei auch auf Sicherheitsmaßnahmen. So haben 60,4 Prozent eine Displaysperre aktiviert, die vor dem Bezahlen per Fingerabdruck oder PIN-Code gelöst wird. Mit 71,6 Prozent machen drei von vier Deutschen regelmäßige Updates des Betriebssystems und der Apps. 45,4 Prozent laden Apps nur aus offiziellen Stores wie dem Apple App Store oder dem Google Play Store."Mobile Payment setzt sich immer stärker durch, da es eine der komfortabelsten und sichersten Zahlungsmethoden überhaupt ist", sagt Markus Schaffrin , eco-Sicherheitsexperte und Geschäftsbereichsleiter Mitgliederservices. "Vor jedem Bezahlvorgang ist eine Authentifizierung nötig, etwa mittels Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder PIN. So kann nur der Besitzer oder die Besitzerin des Gerätes die Transaktion auslösen."