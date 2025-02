Bild: Marco Jakubowski Marco Jakubowski

(apollon)

Revolution deiner Product Data Journey - mit KI zu mehr Dateneffizienz, -qualität und Conversion-Uplifts

Erfahre in diesem Vortrag, wie KI heute in der Welt des Product Experience Managements (PIM- und DAM-Systeme) von Unternehmen eingesetzt wird. Im Rahmen praxisnaher Use Cases präsentiert dir Marco Jakubowski, KI-Experte des führenden PIM- und DAM-Lösungsanbieters apollon, wie KI deine Produktdaten und -Assets entlang der Product Data Journey effizienter organisiert, qualitativ aufgewertet und einen Conversion-Uplift am Customer Touchpoint für dein Unternehmen erzeugt.

Vortrag im Rahmen der Zukunftskonferenz 25. Trends in ECommerce, Marketing und digitalem Business am 03.12.24, 14:30 Uhr