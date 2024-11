Bild: Wikimedia Eseltreiber Am Schilde (Osterode am Harz)

KI-Investitionen

In Onlineshops treiben die IT-Abteilungen die KI-Einführung

28.11.2024 - Wer KI verkaufen will, muss sich an die IT-Abteilung wenden, so die Studie 'AI in Europes Landscape'. So sagen 52 Prozent der Entscheidungstragenden in B2C- und B2B-Onlineshops dass IT-Abteilungen die Haupttreiber der KI-Einführung in ihren Unternehmen sind.