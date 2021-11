Amazon verbannt Plastikverpackungen 

Bis Ende 2021 soll die Umstellung abgeschlossen sein, teilte die deutsche Amazon -Zentrale am Montag mit. Der Plastik-Bann gelte sowohl für die Produkte, die im eigenen Amazon-Shop verkauft werden als auch für die externen Händler, die über den Marktplatz den Versandservice des US-Konzerns in Deutschland nutzen. Kleinere Lieferungen verschickt Amazon künftig in Versandtaschen und -tüten auf Papierbasis, nur noch größere Artikel werden in Kartons aus Wellpappe geliefert.Der Konzern reagiere mit dem weitgehenden Plastikverzicht auf Kritik von Umweltschützern und -organisationen, wie unter anderem Spiegel Online berichtet. Sie werfen dem ECommerce-Marktführer seit Jahren vor, zu viel Plastikmüll zu produzieren und so für die Verschmutzung der Meere mitverantwortlich zu sein.