Das sind die Gewinner und Verlierer im deutschen Onlinehandel 2020 

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Die Konzentration bei den umsatzstärksten Onlineshops hat sich weiter verfestigt. Für die kleinen Onlinehändler ist es im stark umkämpften ECommerce-Markt noch enger geworden. Das Wachstum im Onlinehandel verlagert sich immer stärker auf die ECommerce-Spitze.

Der Onlinehandel hat im Corona-Jahr 2020 einen massiven Schub erfahren. Das Wachstum der deutschen ECommerce-Umsätze hat einen riesigen Sprung nach oben gemacht. Das zeigen sowohl die erhobenen Daten des Bundesverband Versandhandel und E-Commerce (BEVH) , als die aktuell vorgelegten Zahlen des EHI zu den Onlinehandels- und Shopumsätzen in Deutschland deutlich. Vom wahnsinnigen Wachstum profitieren jedoch nicht alle Onlineshops. Um herauszufinden, wie und wohin sich der deutsche Onlinehandelsmarkt entwickelt, hat iBusiness - wie in den Vorjahren - die jüngst veröffentlichten Umsatzzahlen der Top-1.000-Onlineshops in Deutschland und die aktuelle Hochrechnung des BEVH zum interaktiven Handel in Deutschland in Relation zueinander gesetzt.Die EHI-Studie "ECommerce-Markt Deutschland 2021" zeigt, dass die umsatzstärksten Top-1.000-Onlineshops des Jahres 2021 (Basis sind die Umsätze 2020) einen Gesamtumsatz von 68,8 Milliarden Euro erwirtschaften. Das Wachstum der 1.000 umsatzstärksten Onlineshops in Deutschland hat sich im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020 nicht nur fortgesetzt, sondern übertrifft mit 33,1 Prozent (plus 17,1 Milliarden Euro) Wachstum massiv das Vorjahreswachstum mit 12,4 Prozent. Das ist ein beachtlicher Erfolg. In der Gesamtheit betrachtet sind die Top-1.000-Shops in 2020 zudem eindeutig stärker als der gesamte deutsche ECommerce-Markt gewachsen. 739 Onlineshops konnten ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr steigern. Das Umsatzplus im de