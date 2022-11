Wirtschaftsklima Herbst 2022: Dem Höhenflug folgt der Fall

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.



In der Frühjahrserhebung zum interaktiven Wirtschaftsklima schien die Digitalbranche noch nicht unmittelbar von dem Ukraine-Krieg betroffen, im Herbst 2022 hat sich das Blatt mittlerweile gewendet. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine tobt nach wie vor. Neben dem unfassbaren menschlichen Leid hat er gravierende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die auch die deutsche Wirtschaft und die privaten Haushalte stark belasten. Die Sorgen in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft nehmen weiter zu. Ihre Erwartungen an die laufenden Geschäfte für die kommenden Monate bleiben pessimistisch. Sie erwarten eine weiter