"D2C- und B2B-Geschäfte sind spannend, aber herausfordernd"

Einstieg in B2B und D2C

Jörg Glinka, Geschäftsführer etailer Solutions GmbH

Wenn B2C-Onlineshops in das lukrative B2B-Geschäft einsteigen, worauf müssen sie besonders achten?

Individuelle Preisgestaltung und Konditionen: Im B2B-Bereich sind individualisierte Preise, Rabatte und Konditionen Standard. Shops müssen in der Lage sein, kundenspezifische Preisstrukturen und Mengenrabatte abzubilden, die oft von Verhandlungen abhängen.



Angebots- und Bestellprozesse: B2B-Kunden benötigen häufig die Möglichkeit, Angebote direkt online anzufordern, Bestellungen vorzubereiten oder Nachbestellungen einfach aus vergangenen Transaktionen auszuführen. Die Integration eines effizienten Angebotsmanagements ist daher essenziell.



Mehrstufige Genehmigungsprozesse: Im B2B-Bereich erfolgen Bestellungen oft nicht direkt, sondern müssen intern durch mehrere Entscheidungsträger genehmigt werden. Ein Shop muss diese Workflows abbilden können, etwa durch Benutzerrollen und Freigabeprozesse.



ERP- und Warenwirtschafts-Integration: Eine reibungslose Integration in bestehende ERP- und Warenwirtschaftssysteme ist unerlässlich, um Daten zu Verfügbarkeit, Preisen und Lieferzeiten bereitzustellen und Prozesse zu automatisieren.



Flexible Zahlungsmöglichkeiten: Während im B2C-Geschäft oft Kreditkarten oder PayPal dominieren, erwarten B2B-Kunden Zahlungsoptionen wie Kauf auf Rechnung mit individuellen Zahlungszielen oder, SEPA-Lastschrift.



Kataloge und Produktkonfiguration: B2B-Kunden arbeiten häufig mit umfangreichen Katalogen und benötigen individuelle Produktkonfigurationen, wie zum Beispiel unterschiedliche Verpackungseinheiten oder kundenspezifische Produkte und Sortimente.



Performance und Skalierbarkeit: Im B2B-Sektor sind große Bestellungen und ein hoher Datenverkehr keine Seltenheit. Die E-Commerce-Plattform muss daher besonders leistungsfähig und skalierbar sein, um auch bei hohen Belastungen stabil zu bleiben. Wir haben Kunden mit 5 Mio. Artikeln. Das muss man performant abbildeln können.



Mehrsprachigkeit und internationale Anforderungen: Da viele B2B-Geschäfte international agieren, sollten Onlineshops mehrsprachige Inhalte, verschiedene Währungen und rechtliche Besonderheiten für unterschiedliche Märkte berücksichtigen.





Wenn B2B-Unternehmen sich in Richtung D2C entwickeln: Auf welche Stolpersteine muss man da vor allem achten?

Besondere Ansprache der Endkunden: Im D2C-Geschäft ist die direkte Kommunikation mit den Endkunden entscheidend. B2B-Unternehmen, die in der Regel mit wenigen, großen Geschäftskunden arbeiten, müssen lernen, ihre Zielgruppen emotional und zielgerichtet anzusprechen. Das erfordert ein Umdenken in Marketing und Branding, z. B. durch personalisierte Kundenansprache, Storytelling und einen Fokus auf Erlebnisse statt rein funktionaler Argumentation.



Hohe Retourenquoten: Eine der größten operativen Herausforderungen im D2C-Geschäft sind die oft hohen Retourenquoten, insbesondere im E-Commerce. Während im B2B-Bereich Retouren selten und meist vertraglich geregelt sind, gehören sie im D2C-Geschäft fast schon zum Alltag. Unternehmen müssen daher Prozesse und Logistik auf effizientes Retourenmanagement anpassen, um die Kosten im Griff zu behalten und trotzdem eine positive Kundenerfahrung zu bieten.



Preisgestaltung und Markenstrategie : B2B-Unternehmen sind es gewohnt, mit kundenspezifischen Preislisten und Verhandlungen zu arbeiten. Im D2C-Bereich hingegen spielen transparente Preise und eine klare Positionierung eine entscheidende Rolle. Es gilt, eine Preispolitik zu entwickeln, die Endkunden anspricht, ohne dabei bestehende B2B-Partnerschaften zu gefährden.



Logistik und Lieferketten: D2C erfordert oft kleinere, aber dafür wesentlich mehr Einzellieferungen. Das bedeutet, dass sich B2B-Unternehmen auf völlig neue logistische Anforderungen einstellen müssen, wie etwa den Aufbau eines funktionierenden Fulfillment-Prozesses, der sowohl effizient als auch kostengünstig ist.



Kundenservice und Rückmeldungen: Endkunden erwarten eine schnelle und freundliche Unterstützung, wenn sie Fragen oder Probleme haben. Ein professioneller Kundenservice ? z. B. durch Chats, Hotlines oder Self-Service-Portale ? wird im D2C-Geschäft zu einem wesentlichen Faktor für die Kundenzufriedenheit. Gleichzeitig müssen Unternehmen lernen, mit direkt formuliertem Feedback, Bewertungen und Kritik umzugehen.



Wie muss ein Onlinehändler seine digitale Transformation weiterentwickeln? Wie entwickelt man neue disruptive Geschäftsmodelle?

Abonnement-Modelle: Statt einzelne Produkte zu verkaufen, können Handeltreibende im Subscription Commerce wiederkehrende Einnahmen durch Abonnements erzielen. Beispiele wie HelloFresh oder Dollar Shave Club zeigen, wie erfolgreich dieses Modell sein kann.



Direct-to-Consumer (D2C): Marken umgehen den klassischen Einzelhandel und verkaufen direkt an Endkunden. Dadurch reduzieren sie Abhängigkeiten von Zwischenhändlern und haben mehr Kontrolle über ihre Margen und die Kundenbeziehung.



Plattform-Ökosysteme): Der Aufbau einer Plattform, auf der Drittanbieter ihre Produkte oder Dienstleistungen anbieten können, wie bei Amazon oder Etsy, ermöglicht skalierbares Wachstum und neue Einnahmequellen.



Second-Hand und Circular Commerce): Der Trend zur Nachhaltigkeit eröffnet neue Möglichkeiten, z. B. durch den Wiederverkauf gebrauchter Waren oder das Anbieten von Mietmodellen für Produkte. Plattformen wie Vinted und Rebuy sind hier erfolgreiche Vorbilder.

Wir danken für das Gespräch

