Frauen mischen die Esports-Welt auf 

14.10.2020 Jeder dritte der ESports-Fans in Europa1 ist weiblich - Tendenz steigend. Zudem investieren Frauen häufiger Geld in ESports-Produkte als Männer.

E-Sports erlebt weltweit eine fulminante Popularität. Auch immer mehr Frauen entdecken E-Sports für sich. Obwohl die Szene - sowohl bei Gamern als auch bei den Fans - noch immer mehrheitlich männlich ist, tauchen vermehrt weibliche Gamerinnen und Fans in der Community auf und mischen die vermeintliche Männerdomäne auf. Laut einer aktuellen Studie von NewZoo , Anbieter für Marktforschung und -analyse im Bereich Games und E-Sport im Auftrag des Zahlungsdienstleisters PayPal sind mittlerweile fast ein Drittel der europäischen ESports-Fans weiblich (32 Prozent). Wiederum ein Drittel der weiblichen Esports-Fans gehören zu den ESports-Enthusiasten (27 Prozent). 60 Prozent der ESports-Fans in Europa gehen darüber hinaus davon aus, dass der weibliche Anteil der Community in den kommenden Jahren stark steigen wird.Die Zahlen belegen zwar, dass Männer E-Sports im Vergleich häufiger schauen als Frauen (ESport-Fans, die in den letzten zwölf Monaten häufiger als einmal pro Woche ESports nutzen: 38 Prozent Männer im Vergleich zu 27 Prozent der Frauen), in Sachen Investitionen haben die weiblichen Fans allerdings leicht die Nase vorn: 48 Prozent kauften in den vergangenen zwölf Monaten ESports-Produkte - bei den Männern sind es 46 Prozent. Insgesamt stehen dabei dabei vor allem physisches und digitales Merchandise sowie Wetteinsätze und Premium Content-Pässe auf der Wunschliste. Die männlichen Fans präferieren besonders digitales Merchandise wie In-Game Sticker, während die Frauen eher physisches Merchandise einkaufen.