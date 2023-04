Aus T-Systems MMS wird Telekom MMS

Der strategische Fokus der Telekom MMS bleibt bestehen: die Digitalisierung in Deutschland als "führender Digital Experience Service Provider" voranbringen. Das sei ein Bekenntnis zur End-to-End-Kompetenz des Unternehmens und stärke die weitere strategische Entwicklung. Heißt, die Telekom MMS soll mittelständischen Unternehmen bei der digitalen Transformation begleiten und Geschäftsmodelle für digitale Erlebnisse entwickeln."Wir verankern uns tief in die Digitalstrategien der Deutsche Telekom und haben so noch besser die Chance, Kunden durch Digitalisierung voranzubringen und dabei den Konzern auf seinem Weg zur Leading Digital Telco zu unterstützen. Das fühlt sich gut an und ich freue mich auf die gemeinsamen Erfolge - in neuen digitalen Dimensionen machen wir Kunden zu Fans", erklärt Ralf Pechmann , CEO der Telekom MMS.Auf Personal und Kunden hat die Umfirmierung laut Unternehmensangaben keine weiteren Auswirkungen. Sowohl die Ausrichtung des Portfolios als auch die Leistungserbringungen bleiben bestehen und werden gemäß der Strategie weiter ausgebaut. Rund 2.200 Digital-Expertinnen und -Experten beschäftigt die Telekom MMS an neun Standorten in Deutschland.Telekom Deutschland hatte die bisherige T-Systems-Tochter Multimedia Solutions (MMS) bereits Ende 2022 übernommen: "Die digitale Welt ändert sich. Telekommunikationsunternehmen, die ihre digitalen Skills nicht gepflegt haben, sind im B2B-Markt zurückgefallen. Wir glauben an Digitalisierung Made in Germany", sagte im November Telekom-Chef Tim Höttges